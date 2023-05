Palermo, il mercato parte dalle idee di Corini: dal 3-5-2 al futuro di Valerio Verre

Leandro Rinaudo avrà il compito di inserire in seno alla rosa della compagine del capoluogo siciliano una serie di giocatori funzionali all'ideale dell'allenatore. Questa la base principale da cui far partire l'estate a tinte rosanero. Occhio però alle incognite interna, una su tutte quella di Valerio Verre .

L'ex centrocampista della Sampdoria, in caso di conferma dello stesso sistema di gioco, anche per il prossimo anno, rischia seriamente di non rimanere in Sicilia. Le sue qualità da trequartista puro si sono viste solo a sprazzi nel centrocampo a tre coniato da Corini. Qualora l'ex mister di Brescia e Lecce, riproponga un 4-3-1-2 visto nelle precedenti esperienze a capo di una guida tecnica, allora il futuro del talento scuola Roma potrebbe essere ancora a Palermo.