Palermo, i recuperi di Stulac e Saric: Corini punterà sui due centrocampisti dell’est

I tifosi avevano riposto grandi aspettative verso Leo Stulac e Dario Saric, forti delle rispettive esperienze nel campionato cadetto, le quali tuttavia non sono state esplicitate nel corso della stagione appena conclusa. Lo sloveno ex Empoli e Venezia ha dovuto fare i conti con un infortunio che lo ha costretto ad assentarsi per tutta la seconda parte della Serie B, tornando arruolabile solamente a pochissime giornate dalla fine e con il tecnico Eugenio Corini che ha preferito non rischiare circa le sue condizioni. Anche la stagione di Saric è stata costellata da alcuni infortuni, non particolarmente destabilizzanti come quello di Stulac, che hanno costretto l'allenatore rosanero a far ruotare dal primo minuto il comunque folto reparto di centrocampo. L'italo-bosniaco complessivamente non è sembrato inserirsi alla perfezione nei meccanismi della formazione, non riuscendo a completare quel percorso di crescita auspicato dalla piazza.