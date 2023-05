Archiviata l'attuale annata 2022/2023, il Palermo F.C. si prepara a gettare le basi per la successiva stagione organizzandosi per il ritiro estivo che sarà condotto da mister Eugenio Corini. La preparazione della formazione rosanero avrà luogo in Trentino Alto Adige ed in particolare nella provincia di Trento, dividendo il precampionato in due tappe: Pinzolo e Ronzone. Questo il comunicato del club di Viale del Fante: