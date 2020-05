Calciomercato Barcellona, l’ex vice di Mourinho: “Futuro Messi? Lo vedo all’Inter”

Il futuro di Lionel Messi.

Il fenomeno argentino ha trascorso tutta la carriera al Barcellona: fin dal suo esordio in prima squadra nel 2004, La Pulga è subito diventato un pilastro dei blaugrana, e con quella maglia è con il tempo diventato uno dei migliori giocatori nella storia del calcio, frantumando record dopo record.

L’attaccante del Barcellona ha avuto la grandezza di evolversi e trasformarsi nel corso degli anni, migliorando in tutti i dettagli fino a diventare il fuoriclasse assoluto che è adesso: ad esempio, Messi nel tempo è riuscito a specializzarsi anche nei calci di punizione, tecnica in cui non eccelleva durante le prime stagioni della sua carriera.

Dopo aver trascorso praticamente venti anni in Spagna e aver vinto tutti i trofei possibili a livello individuale, compresi sei palloni d’oro (di cui quattro consecutivi), Messi potrebbe decidere di intraprendere lo stesso cammino dell’eterno rivale Cristiano Ronaldo, e chiudere la sua carriera in un altro paese per mettersi alla prova per l’ennesima volta nel corso della sua carriera. Proprio come CR7, che ha scelto di trasferirsi alla Juventus, La Pulga potrebbe chiudere la sua avventura da calciatore professionista in Italia, e per tale ragione da tempo è accostato all’Inter di Antonio Conte.

Anche se in molti hanno smentito più volte la possibilità di un addio di Messi al Barcellona, ci sono ancora personaggi legati al mondo del calcio che ritengono tale operazione possibile. Tra questi vi è José Morais, ex vice allenatore di José Mourinho proprio ai tempi della sua parentesi in nerazzurro: “Penso che sia possibile che Messi vada all’Inter. Vuoi sapere perché? Per la presenza di Zanetti. Javier è come un magnete per i calciatori argentini. E per un argentino andare a giocare nell’Inter è come tornare a casa. La mia sensazione è che sia un club che ha un feeling speciale con gli argentini. Anche grazie a quello che ha fatto Zanetti nel club. Ho questa sensazione perché tutti gli argentini che sono andati all’Inter erano giocatori straordinari e hanno fatto la fortuna del club“.