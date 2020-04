Il verdetto di Kempes: “Messi o Maradona? Ecco chi è il miglior giocatore della storia”

Il verdetto di Mario Kempes.

Durante il corso di tutta la sua carriera, Lionel Messi non è mai riuscito a scollarsi di dosso il quasi inevitabile paragone con Diego Armando Maradona: la sua immensità tecnica, l’abilità fuori dal comune, la genialità, la bellezza con cui esprime il calcio e la condivisione della stessa madre patria, hanno sempre portato tutti gli appassionati e gli esperti di questo sport a mettere a confronto La Pulga con El Pibe de Oro.

Anche se Messi ha vinto molto di più di Maradona a livello di trofei individuali ed infranto tutti i record possibili, nel corso della sua avventura come calciatore professionista, l’attaccante del Barcellona non è riuscito ad eguagliare Diego per una sola, ma comunque di fondamentale importanza, differenza: il numero 10 blaugrana non è mai riuscito ad essere un vero e proprio trascinatore della sua Argentina, a differenza di Maradona che praticamente da solo riuscì a vincere il Mondiale con l’albiceleste nel 1986 giocati in Messico.

Barcellona, Messi: “I gol più importanti? Dovrei rivederli tutti. Io come Maradona a Messico 86′? Vi parlo della rete siglata al Getafe nel 2007…”

Il dibattito su chi dei due sia il miglior giocatore nella storia del calcio prosegue quindi ormai da più di un decennio, anche se probabilmente non sarà mai trovata una risposta dal momento che la scelta dipende esclusivamente da un fattore legato al gusto personale, così come accade ad esempio nel confronto tra Messi e il suo eterno rivale Cristiano Ronaldo. Anche Mario Kempes sembra aver ben chiaro chi sia il migliore tra La Pulga e Maradona, così come da lui stesso riferito durante la trasmissione “El chiringuito de Jugones“. Queste il verdetto del Campione del Mondo del 1978:

“Maradona era Maradona e tutti l’abbiamo rispettato per molto tempo. Adesso però non gioca, è un idolo ma fuori dal campo. Messi ha dimostrato di essere il suo degno successore, ha vinto un sacco di trofei. Certo, non ha vinto il Mondiale, ma questo non cambia tutto quello che ha fatto. Johan Cruijff non ha mai vinto la Coppa del Mondo, ma non lo toglieremo dal tavolo dei più grandi di sempre per questo motivo. Messi non deve fare nulla per essere amato in Argentina. Se la squadra vince, dipende da quanto Messi è andato al massimo, se perde vuol dire che non lo è stato. Tuttavia è sempre stato criticato per non giocare con l’Argentina nello stesso modo in cui gioca con la maglia del Barcellona“.

Kempes ha ripreso il suo ragionamento anche ai microfoni di TyC Sports: “Oggi non posso dire che Messi sia il miglior giocatore di tutti i tempi. Ma da quando ha giocato contro la Juventus la sua prima partita amichevole fino ad oggi, è stato il migliore del mondo. Maradona, dal 1979 fino al momento del suo ritiro, è stato il migliore del mondo“.