Tottenham, Mourinho: “Ronaldo o Messi? Vi dico chi è il più forte al mondo”

Ronaldo contro Messi, la sfida eterna.

Josè Mourinho, tecnico del Tottenham, si è espresso in merito alla staffetta tra il campione portoghese della Juventus e la pulga argentina del Barcellona, due stelle che negli ultimi quindici anni hanno dominato il palcoscenico internazionale calcistico. Il coach ex Inter, mai banale, ha detto la sua, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di LiveScore sul duello tra i due fuoriclasse, scegliendo quello che secondo lui è il più forte di sempre: “Ronaldo, il Fenomeno. Cristiano e Leo Messi hanno avuto carriere più lunghe, sono rimasti ai vertici ogni giorno per 15 anni. Ma se parliamo rigorosamente di talento e abilità, nessuno supera il brasiliano. Quando ero a Barcellona con Bobby Robson, mi sono reso conto che fosse il miglior giocatore che avessi mai visto scendere in campo. Gli infortuni hanno ucciso una carriera che sarebbe potuta essere ancora più incredibile, ma il talento che aveva quel ragazzo di 19 anni era qualcosa di incredibile“, ha concluso lo Special One.