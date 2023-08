Genoa-Modena 4-3: Retegui, gol e show in Coppa Italia, Gilardino ok su Bianco

Genoa di Gilardino che inaugura nel migliore dei modi la stagione ufficiale, battendo il Modena di Bianco a Marassi e guadagnando l'accesso ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Gara spettacolare ed avvincente, caratterizzata da ben sette gol, diverse emozioni e numerosi capovolgimenti di fronte. Grifoni che si impongono per 4-3, non senza patemi e sofferenze contro un Modena che ha tenuto molto nene il campo al Ferraris, ribattendo colpo su colpo e mettendo in seria difficoltà un avversario di categoria superiore. Dopo un giro d'orologio ci penasa Retegui, al primo gol ufficiale in Italia con la sua nuova squadra di club, a sbloccare il punteggio portando subito avanti la compagine ligure. Alla mezz'ora il parii emiliano con Manconi, quindi i canarini passano addirittura in vantaggio al minuto quaranta grazie a Tremolada. Reazione rabbiosa genoana e pari firmato Vasquez nel recupero della prima frazione. Avvio di ripresa scoppiettante per i ragazzi di Gilardino, Retegui concede il bis, quindi arriva il sigillo di Gudmunsson. Il Modena accorcia le distanze con un bel mancino sotto l'incrocio di Gargiulo e si rende pericoloso fino all'ultimo istante. Genoa che stringe i denti nel recupero e porta a casa una sofferta ma meritata qualificazione al tutno successivo di Coppa Italia.