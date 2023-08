Coppa Italia, ok Frosinone. Udinese si gode Lucca e aspetta vincente Cagliari-Palermo

Quasi contemporaneamente, primo step della competizione completato anche per l'Udinese alla Dacia Arena. Il Catanzaro neopromosso in Serie B ha perso per 4-1 in Friuli. Prima rete messa a segno dalla compagine allenata da Sottil con Lovric su assist di Thauvin al 9' ma solamente tre minuti dopo è arrivato il pari dei calabresi con Vandeputte. Nella ripresa i bianconeri si sono riportati in vantaggio ed in seguito hanno dilagato grazie alle firme di Beto al 49' e di Thauvin al 64'. L'Udinese ha in seguito calato il poker in extremis grazie al pallonetto sopraffino dell'ex rosanero Lucca, nuovo arrivato in casa friulana, con la rete convalidata pochi secondi più tardi a causa di una posizione sospetta dell'attaccante. I friulani affronteranno al secondo turno la vincente tra Cagliari e Palermo, in programma questo sabato alle ore 21.15.