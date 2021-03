Genoa, Marroccu scopre le carte: “Futuro Ballardini? Abbiamo preso una decisione”. E su Scamacca..

Davide Ballardini–Genoa: il matrimonio continua.

Serie A, Genoa: Ballardini dal futuro rossoblu, la salvezza matematica per il rinnovo automatico

Ventiquattro punti in quindici gare di campionato: questo lo score dell’ex tecnico del Palermo da quando ha preso in mano le redini del Grifone. La ricetta di Davide Ballardini ha riportato in salute una squadra che sembrava destinata a raschiare il fondo del barile del massimo campionato italiano. Ed è proprio per questo motivo che il ds del club rossoblu, Francesco Marroccu, si è così espresso sul futuro dell’allenatore originario di Ravenna ai microfoni di Telenord.

“La scelta è già stata fatta. Ci sono le carte, i contratti e gli adeguamenti, poi la logica dice che Ballardini ha assunto la guida del Genoa quando aveva 7 punti… Mettere in discussione il prosieguo del rapporto non è un argomento che va trattato. Ballardini rimarrà come logica conseguenza delle cose, è un argomento fuori contesto. Questa classifica è frutto di un lavoro importante e bisogno dare atto a chi è l’artefice”.

E su Scamacca attualmente in prestito dal Sassuolo: “A gennaio siamo stati seri sul mercato, sarà lo stesso anche in estate. In campionato ha segnato una doppietta al Parma, ovvero alla squadra che lo voleva di più, e si è chiuso un cerchio. Proveremo a trattenerlo con noi se si presenterà l’occasione”.

