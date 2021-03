Serie A, Genoa: Ballardini dal futuro rossoblu, la salvezza matematica per il rinnovo automatico

Il Genoa prova a blindare Davide Ballardini.

Dal momento in cui il tecnico si è seduto sulla panchina rossoblu, i liguri hanno infilato una serie di risultati positivi che gli hanno virtualmente consegnato la salvezza. L’ex allenatore del Palermo si sta guadagnando la riconferma a forza di prestazioni positive, a meno di colpi di scena il rinnovo sarà automatico. Mancano dieci giornate al termine del campionato con il club di Enrico Preziosi con 9 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Adesso, come conferma tuttomercatoweb.com, si attende la matematica salvezza per ufficializzare il rinnovo.