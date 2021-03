Italia Under 21, Gabbia: “Infortunio col Milan, periodo particolare. Scamacca? Sono sicuro di una cosa”

La voglia di rivalsa di Matteo Gabbia.

Nel corso della conferenza stampa dal ritiro della Nazionale Under 21, Matteo Gabbia, centrale di difesa in forza al Milan di Stefano Pioli, ha parlato del brutto infortunio al ginocchio che lo ha visto lontano dal campo per circa due mesi, debuttando nel suo rientro soltanto nella gara contro il Napoli della scorsa settimana. Gabbia ha disputato cinque partite da titolare nelle prime undici gare della stagione del Mila e adesso è pronto a rimettersi in mostra con la maglia della Nazionale Under 21, come ha ben sottolineato ai microfoni di “Rai Sport” dal ritiro degli azzurrini.

L’INFORTUNIO – “E’ stato un periodo molto particolare. L’infortunio mi ha bloccato in un periodo in cui stavo giocando con continuità. Ho avuto comunque la fortuna di giocare contro il Napoli e ho avuto buone sensazioni da quella gara. Sono pronto per dare il mio contributo in Nazionale“.

SU SCAMACCA – “Parliamo di un attaccante fortissimo che sta crescendo molto. Siamo tutti contenti di averlo con noi in questo gruppo, ci darà una grande mano in queste tre partite. Nel reparto offensivo siamo molto completi e competitivi”.