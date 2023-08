Calciomercato Frosinone, All-in Cheddira: vicino l’ok definitivo del Bari. I dettagli

Il Frosinone e Walid Cheddira sempre più vicini: intesa tra Angelozzi ed il club biancorosso, manca solo l'ok definitivo per il completamento della trattativa ed il passaggio del marocchino in Serie A

Grandi manovre in casa gialloblù. La squadra di Eusebio Di Francesco prosegue il cammino verso l'inizio della stagione di Serie A , dopo aver eliminato il Pisa in Coppa Italia nel primo turno. In piena trance agonistica anche il direttore dell'area tecnica del Frosinone , Guido Angelozzi , che si adopera alacremente per definire nel dettaglio, e possibilmente chiudere, alcune trattative molto ben avviate.

L'obiettivo prioritario del dirigente catanese nel ruolo di punta centrale resta il bomber di proprietà del Bari, Walid Cheddira, ex Parma e Mantova autore di ventidue reti nella stagione scorsa. Il marocchino è uno che ama spaziare nei diversi fronti dell’attacco, è infatti una punta versatile, di movimento. È abile nella progressione, quando parte da ala, grazie ad una buona velocità nel dribbling. Combina alla forza atletica una tecnica di tutto rispetto, nonostante non ancora finissima, ed infatti riesce a tenere le botte dei difensori spalle alla porta, cercando e trovando inserimenti dei compagni. Il classe 1998 costituisce il profilo ideale per spostare gli equilibri in una squadra con dichiarate ambizioni di salvezza in massima categoria.