PALERMO-COSENZA, 4ª GIORNATA SERIE B: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Palermo targato Alessio Dionisi a caccia del secondo successo di fila in campionato contro il Cosenza. Domenica 1 settembre, alle ore 20:30, fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", i rosanero affronteranno la squadra di Massimiliano Alvini nel match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie BKT 2024/2025. Matteo Brunori e compagni, dunque, torneranno in campo cinque giorni dopo la vittoria conquistata in casa della Cremonese, preceduta da due sconfitte di fila rimediate sui campi di Brescia e Pisa. Mentre gli ospiti sono reduci dallo 0-0 casalingo contro lo Spezia, preceduto dalla sconfitta col Mantova ed il successo contro la Cremonese.

Al cospetto della compagine calabrese - che dovrà fare a meno di Sgarbi e Gyamfi - mister Dionisi non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, oltre al giovane portiere Francesco Di Bartolo, Fabio Lucioni e Alfred Gomis, anche Ryyan Baniya, Valerio Verre e Stredair Appuah (trauma distorsivo alla caviglia sinistra). I primi due, invece, sono stati sottoposti ad indagini strumentali che hanno evidenziato, rispettivamente, una lesione al soleo della gamba destra per il difensore e una lesione al retto femorale sinistro per il centrocampista. Fuori ancora Dario Saric per scelta tecnica e motivazionale. Torna a disposizione Ionut Nedelcearu, prima chiamata per il neo-acquisto Jeremy Le Douaron.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio del tecnico originario di Abbadia San Salvatore, che punterà con ogni probabilità sul solito 4-3-3.

Davanti a Desplanches, Ceccaroni e Nikolaou dovrebbero comporre il tandem di centrali difensivi; Diakité e Lund agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, spazio a Gomes, Blin (in vantaggio su Segre) e Ranocchia. In avanti, Insigne e Di Francesco con Brunori a completare il trio d'attacco. Pochi cambi anche per Alvini. Davanti a Micai, ecco Venturi, Camporese e Caporale. A centrocampo spazio a Kourfalidis (in vantaggio su Charlys) e Florenzi, mentre sulle fasce agiranno rispettivamente Ciervo e D'Orazio. In attacco, Kouan a supporto del duo Mazzocchi-Fumagalli.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-COSENZA:

Serie B 01 settembre ore 20:30 PALERMO COSENZA 4-3-3 Modulo 3-4-1-2 Alessio Dionisi Allenatore Massimiliano Alvini

1 Sebastiano Desplanches 23 Salim Diakité 32 Pietro Ceccaroni 43 Dimitris Nikolaou 3 Kristoffer Lund 6 Claudio Gomes 28 Alexis Blin 10 Filippo Ranocchia 11 Roberto Insigne 9 Matteo Brunori 17 Federico Di Francesco

1 Alessandro Micai 23 Michael Venturi 5 Michele Camporese 17 Alessandro Caporale 19 Riccardo Ciervo 39 Christos Kourfalidis 34 Aldo Florenzi 11 Tommaso D'Orazio 28 Christian Kouan 10 Tommaso Fumagalli 30 Simone Mazzocchi