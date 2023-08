Le formazioni ufficiali del match tra Fiorentina e Rapid Vienna, valido per il ritorno dei playoff di Conference League edizione 2023/2024

Quasi tutto pronto per Fiorentina-Rapid Vienna. Il match - valido per il ritorno dei playoff della Conference League edizione 2023/24 - è in programma alle ore 20.00 all'Artemio Franchi. Di seguito, le scelte dei due tecnici: