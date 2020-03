Fiorentina, Pulgar: “Mi alleno tanto per non pensare, ecco il mio consiglio per superare questi giorni bui”

Erick Pulgar racconta il suo auto-isolamento.

Il centrocampista cileno in forza alla Fiorentina si è divertito a rispondere ad alcune domande rivoltegli dai tifosi viola durante una sua diretta instagram. Quarantena forzata per i toscani, dopo il caso Vlahovic, che terminerà questo venerdì ma che di certo si prolungherà di qualche settimana.

“Se mi sto annoiando? Sì, non posso mentire ma ho un programma di allenamento che posso fare qui sempre nel rispetto del #IoRestoaCasa. Se siete coi vostri cari, il mio consiglio più accorato è quello di godersi ogni istante con loro, perché quando tutto questo sarà solo un ricordo saremo più tempo fuori che in casa. Quanto a me, parlo spesso con la mia famiglia anche per informarmi direttamente della situazione in Cile, perché la televisione, qui, non lo racconta”.

