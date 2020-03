Coronavirus, Hleb chiama Messi e Ronaldo: “Venite a giocare qui. In Bielorussia nessuno parla del Covid-19”

Proposta shock di Hleb.

Il Coronavirus non da tregua all’Italia e gran parte dei paesi del Vecchio Continente, barricatosi in casa per far fronte all’emergenza Coronavirus. Tra le misure restrittive imposte dalla maggior parte dei Governi, anche quella relativa allo stop dei rispettivi campionati. Una decisione che da una chiara visione di quello che è il complicato momento vissuto da gran parte dell’Europa: tra i continenti maggiormente colpiti nel mondo dalla pandemia. Situazione in netta contrapposizione con quanto sta accadendo in Bielorussia, unica Nazione europea a non avere registrato nessun caso di positività al Covid-19 – ed unica a non avere optato per la sospensione del proprio campionato – in cui la vita continua ad andare avanti senza preoccupazione alcuna legata alla diffusione del Coronavirus. A parlare è l’ex Arsenal e Barcellona, Aljaksandr Paŭlavič Hleb, espressosi ai microfoni del “Sun” su quanto sta accadendo nel suo paese natale.

“Spiegare il nostro paese non è facile. Tutti i campionati hanno chiuso, ma noi sembriamo non pensare che sia un problema da affrontare. Perchè? Questo non lo so. Il coronavirus ha chiuso la Champions League e l’Europa League. Il che è un bene, bisogna cercare di fermarne la diffusione, la UEFA ha fatto la cosa giusta. Ma in Bielorussia, è come se non importasse a nessuno. È incredibile. Magari tra un paio di settimane ci fermeremo anche qui, magari il presidente sta aspettando di vedere che succede col virus. Tutti quanti sanno quello che succede in Italia e in Spagna e non promette bene”.

Infine, Hleb, ha lanciato un particolare appello ai due fuoriclasse di Barcellona e Juventus: “Tutto il mondo adesso guarda il campionato bielorusso. Quando la NHL ha sospeso la stagione, molti giocatori di hockey su ghiaccio sono andati in Russia per giocare. E forse Lionel Messi e Cristiano Ronaldo potrebbero venire in Bielorussia per continuare a scendere in campo, no? È l’unico posto in Europa in cui si può giocare a calcio. Almeno la gente in Bielorussia sarà contenta”.