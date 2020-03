Coronavirus, Sicilia: con il traghetto sbarcano a Messina e nessuno li ferma

La paura del virus e i divieti del Governo non arrestano i trasferimenti in Sicilia dal Nord.

Nella notte è sbarcato un traghetto a Messina proveniente da Reggio Calabria con decine e decine di auto che ha fatto scattare l’indignazione dei siciliani e anche del presidente della regione.

“Mi segnalano appena adesso che a Messina stanno sbarcando dalla Calabria molte persone non autorizzate. Non è possibile e non accetto che questo accada. Ho chiesto al prefetto di intervenire immediatamente. C’è un decreto del ministro delle Infrastrutture e del ministro della Salute che lo impedisce. Pretendo che quell’ordine venga rispettato e che vengano effettuati maggiori controlli alla partenza. Il governo nazionale intervenga perché noi siciliani non siamo carne da macello”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, che denuncia un episodio che ha fatto scatenare l’indignazione sul web di chi vorrebbe bloccati gli accessi nell’Isola per paura del contagio.

Anche il deputato regionale Edy Tamaio ha commentato allarmato l’episodio chiedendo un intervento urgente delle istituzioni.

I contagi da coronavirus Covid-19 crescono esponenzialmente nell’Isola nonostante i blocchi voluti dalla Regione e le restrizioni del Governo nazionale. Molti esperti reputano che la causa sia proprio di quei siciliani che si trovavano al Nord per motivi di lavoro o di studio che con l’emergenza hanno deciso di tornare dai propri familiari.

Il governatore della Regione siciliana ha poi aggiunto un ulteriore sfogo sui social: “Ho appena avuto conferma dalla prefettura di Messina che saranno ulteriormente intensificati i controlli sullo Stretto. Possono passare, alla luce del provvedimento nazionale, SOLO i pendolari che svolgono servizio pubblico, come sanitari, forze armate e di polizia. BASTA. Stiamo facendo sacrifici enormi e bisogna dare certezze a tutti i cittadini che questa fase è seguita con impegno”.