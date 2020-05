Vicepresidente FIFA: “Ammonizione a chi sputa? Stiamo valutando. Nuove regole per gli agenti. Sul ritorno di Boban”

La parola a Victor Montagliani.

Il vicepresidente della FIFA e presidente della CONCACAF, concessosi per un’intervista a Radio Sportiva, ha trattato diverse tematiche, partendo dalle parole del centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic: “Ha dichiarato proprio quello che vuoi sentire da un calciatore. Lui è un atleta, vuol giocare, ma queste decisioni non sono mie o sue, e nemmeno della squadra o della Liga, sono del Governo e della Sanità spagnola, sono loro a dover parlare prima che noi possiamo dire la nostra sulla ripartenza e come ripartire“.

NUOVE REGOLE – “Ammonizione per chi sputa? Il potere decisionale sulla modifica delle regole del gioco è dell’IFAB di cui faccio parte: quella del cartellino giallo per chi sputa in campo visto il momento è una raccomandazione che stiamo valutando, una decisione da prendere a breve, a me pare un suggerimento positivo. Procuratori? Abbiamo già approvato delle regolamentazioni per il prossimo anno sugli agenti. È stata una cosa su cui tutti, club, ECA, Leghe e Federazioni, si sono trovati d’accordo. Queste sono regole necessarie per dare una governance e una trasparenza al mercato che ormai non c’era più“.

BOBAN – “Non so se tornerà, queste sono decisioni di Zvone che è un grande amico. È stato stato un grande giocatore ed è una gran persona, con un cuore gigantesco: gli auguro il meglio. So che sta bene, ha una mentalità fortissima, gli mando un grande abbraccio“.

MONDIALE PER CLUB – “La FIFA lo ha rimandato per aiutare UEFA, CONMEBOL e CONCACAF a riposizionare Europeo, Copa America e Gold Cup posticipati per la pandemia. È un calendario complicato, decideremo nei prossimi mesi se farlo nel 2022, 2023 o 2024, ancora non lo so. È una decisione già presa dal Consiglio della FIFA con la Cina che è il Paese ospitante, il Mondiale per club comunque ci sarà“.

