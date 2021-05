Superlega, Infantino: “Appoggio pieno all’UEFA, ma il mio ruolo implica una cosa”

Sosteniamo in toto l’UEFA, ma adesso serve il dialogo.

Queste le dichiarazioni di Gianni Infantino, presidente della FIFA intervenuto in merito al caos Superlega e ai nuovi risvolti per le società tiratesi fuori dal progetto nelle ultime settimane. Sanzioni complessive da 15 milioni di euro e diminuzione del 5% sui ricavi UEFA.

Atletico Madrid, Cerezo: “Superlega? Soluzione per il calcio. Ci sarebbe entusiasmo”

Infantino – aldilà delle sanzioni – ha sottolineato in maniera aperta come la strada migliore in questo momento di crisi per il calcio europeo sia il dialogo. Intervistato in esclusiva ai microfoni di AS, l’italo-svizzero ha fatto il punto della situazione sugli sviluppi interni all’UEFA e ai 12 club coinvolti nei mesi a venire.

Superlega a Uefa: “Non si può escludere club dalla Champions”

Ecco le sue dichiarazioni:“Sono stato molto chiaro sulla mia posizione e su quella della Fifa: appoggiamo la Uefa nel suo rifiuto della Superlega. Siamo contrari e ci opporemo sempre a qualsiasi competizione che non faccia parte della struttura internazionale del calcio e che minacci l’unità e la solidarietà che sempre dovrà esistere nella piramide del calcio, che unisce il movimento di base e gli amatori con le stelle di questo sport. Detto questo il mio compito è anche quello di mediare tra le parti e affinché si inizi un dialogo alla ricerca di soluzioni positive. Bisogna affrontare insieme i problemi del calcio”.

Superlega, Infantino: “Progetto inimmaginabile, valutiamo salary cup e playoff”

Infantino ha poi concluso la sua intervista parlando delle sanzioni per i club che – anche se tiratisi fuori in un secondo momento – avevano comunque inizialmente aderito al progetto Superlega :“Per quanto riguarda le sanzioni – ha proseguito il presidente della FIFA – ci sono organi competenti e indipendenti che analizzeranno cosa si può e si deve fare al riguardo, quindi non è mio compito parlarne. Ovviamente, ciò non significa che escluda l’applicazione di sanzioni su scala nazionale, continentale o globale. L’ho detto una volta e lo ripeto ora chiaramente: o i club vogliono far parte delle strutture del calcio o dovranno affrontarne le conseguenze”.