Atletico Madrid, Cerezo: “Superlega? Soluzione per il calcio. Ci sarebbe entusiasmo”

Nonostante i dietrofront, il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, alimenta ancora un barlume di speranza verso la Superlega.

La Superlega continua ancora a far discutere: il progetto è temporaneamente naufragato, a causa del dietrofront dalla competizione di diversi membri fondatori, come i sei club inglesi: Manchester Utd, City, Liverpool, Chelsea, Arsenal e Tottenham. Non sembrano però essersi dissolte le polemiche e nemmeno i risvolti sul tema. I contrari, vedendo che tutto si è concluso in breve tempo, sembrano essersi placati. Chi torna alla carica, invece, sono coloro che vedono nella Superlega una soluzione per risolvere le problematiche del calcio moderno. Tra questi, il presidente dell’Atletico Madrid, squadra che aveva aderito alla nuova competizione, Enrique Cerezo. Il Patron dei Colchoneros spiega quanto la Superlega possa essere utile per il futuro dell’indotto calcistico.

VIDEO Superlega, Gravina: “Ceferin è stato un equilibratore, ha un merito”

La Superlega era una grande soluzione per il calcio. Quando si conosceranno i dettagli, la gente sarà favorevole.

VIDEO Superlega, i tifosi del Manchester United contro i proprietari del club. Le immagini

A Madrid – e non solo – per il momento i tifosi sono contrari, la voce del dissenso si è sparsa rapidamente come dimostrano le molteplici manifestazioni di protesta andate in scena nel corso di queste settimane.