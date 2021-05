Superlega, Infantino: “Progetto inimmaginabile, valutiamo salary cup e playoff”

Il presidente della FIFA Gianni Infantino è tornato a parlare del caos legato alla Superlega.

“Un progetto inimmaginabile e inaccettabile”. Queste sono le state le dure parole rilasciate dal leader italo-svizzero, intervenuto nuovamente in merito al progetto Superlega e alla possibile nuova rivoluzione del calcio europeo.

Salary cap e playoff. Queste le due ipotesi che, sia la UEFA che la FIFA, starebbero prendendo in considerazione per aumentare il tasso di spettacolarità e competitività all’interno delle competizioni continentali e nazionali. Una scelta che, tuttavia, si discosta in ogni modo possibile dalla creazione della nuova Superlega, con Infantino che bandisce categoricamente ogni tipo di manifestazione ‘chiusa’ e ‘riservata’ soltanto ad alcuni club.

In un’intervista esclusiva concessa ai microfoni del quotidiano francese L’Equipe, Infantino ha trattato tutti questi punti sottolineando in primissima battuta come il dialogo sia il miglior mezzo utilizzabile per dare una svolta positiva al sistema calcistico del vecchio continente. Di seguito le sue parole:“Ci sono situazioni in cui devi essere intransigente. La creazione di un campionato chiuso, “separatista”, al di fuori delle strutture del calcio internazionale, non è solo inaccettabile, ma semplicemente inimmaginabile. Abbiamo sfiorato una scissione con conseguenze imprevedibili e negativi per il nostro sport. Anche nelle situazioni più delicate come queste, io sono per il dialogo e non per i conflitti. Dobbiamo evitare di parlare di guerra nel calcio, specialmente in un momento come questo in cui tutto il mondo è alle prese con una pandemia senza precedenti”.

