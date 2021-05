Serie A, “FantaMed”: ore 14.00 live su Instagram! Il Fantacalcio di Mediagol

“FantaMed“: la trasmissione di Mediagol sul Fantacalcio.

Dubbi di formazione? Nessun problema! Analizzeremo insieme la trentaseiesima giornata di Serie A in chiave fantacalcistica, studiando possibili favoriti e sconsigliati per la tua rosa.

Cristiano Ronaldo, a secco da diverse giornate, potrebbe tornare a graffiare contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi? Edin Dzeko o Borja Mayoral? Josip Ilicic va schierato o no? La Roma può essere la compagine giusta per far tornare al gol l’attaccante belga di Antonio Conte, Romelu Lukaku? Vlahovic e Raspadori certezze?

Di tutto questo – e non solo – parleremo nel corso del format di approfondimento fantacalcistico con Nicolò Cilluffo e Luca Silvestri.

