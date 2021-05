Serie A, Juventus-Milan 0-3: Tomori cala il tris, Pioli si aggiudica lo spareggio Champions. La classifica

Se lo aggiudica il Milan lo spareggio-Champions dell’Allianz Stadium.

Missione compiuta per il Milan che, nel posticipo della 35a giornata di Serie A, asfalta la Juventus calando il tris all’Allianz Stadium e portandosi al 3° posto in classifica. Primo tempo intenso, poco prima dell’intervallo la sblocca Brahim Diaz. Nella ripresa Bentancur va vicino al pari, ma un attento Donnarumma non si fa cogliere impreparato e salva il risultato. Una manciata di minuti dopo, però, è Szczesny a risultare decisivo: il portiere para il rigore del possibile raddoppio a Kessie, negando la rete dello 0-2 ai rossoneri. A metà del secondo tempo il Milan perde una delle sue pedine più importanti: Ibrahimovic si fa male e lascia il campo visibilmente preoccupato. Al 78° il raddoppio porta la firma di Rebic, ma a chiudere definitivamente i conti ci pensa Tomori mettendo a segno la rete dello 0-3 all’82°.