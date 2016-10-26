— Il fantallenatore ha a disposizione 500 fantamilioni virtuali per acquistare 25 giocatori: 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti, scelti tra quelli pubblicati nel Listone…
Fantacalcio
— Il fantallenatore ha a disposizione 500 fantamilioni virtuali per acquistare 25 giocatori: 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti, scelti tra quelli pubblicati nel Listone…
"FantaMed“: la trasmissione di Mediagol sul Fantacalcio. Serie A, Juventus-Milan 0-3: Tomori cala il tris, Pioli si aggiudica lo spareggio Champions. La classifica Dubbi di formazione? Nessun…
"FantaMed“: la trasmissione di Mediagol sul Fantacalcio. Coppa Italia con Serie A e B, fuori la C. Ghirelli: “Violati i diritti, concezione elitaria del calcio” Dubbi di formazione? Nessun problema!
Il Sassuolo ha diramato la lista dei convocati. Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha deciso i calciatori convocati in vista della trasferta del "San Paolo" contro il Napoli. La squadra…
Ecco la migliore guida all’asta del fantacalcio 2020-2021 che possiate trovare, con formazioni, analisi tattiche, consigliati e sconsigliati, possibili sorprese, colpi low-cost, tabelle con indici di…
Emergenza Coronavirus, l'iniziativa di Chiamarsi Bomber: "Devolviamo i premi del Fantalcalcio in beneficenza!"
Un'idea davvero da apprezzare quella portata avanti dagli amici di Chiamarsi Bomber. La nota pagina Facebook ha avanzato una proposta più che lodevole, ossia quella di devolvere in favore degli…
Fantacalcio, i consigli per la giornata 25 della Serie A: i possibili Top e Flop 11 del prossimo turno di campionato
Con la 25a giornata di Serie A ormai alle porte e il campionato che entra sempre più nel vivo, torna in cattedra anche il fantacalcio e i relativi dubbi sui calciatori da schierare virtualmente o di…
Napoli fuori dall'Europa League. Gli azzurri, sconfitti 2-0 nella gara d’andata disputata all’Emirates, hanno subito nuovamente la supremazia dell'Arsenal che si è imposto al San Paolo con Alexandre…
Salernitana - Palermo, segui l’esordio dei rosanero gratis su DAZN. La guida per guardare la partita
[]( https://prf.hn/click/camref:1101l47LU/ar:mediagol) Se prima gli italiani erano abituati a seguire il calcio con un unico abbonamento, come quello di Sky, da quest'anno non sarà più possibile. La…
CALCIOMERCATO 2018-19: ULTIMO GIORNO, STOP ALLE 20.00 DI VENERDÌ 17 AGOSTO
Il PDF della Guida Fantacalcio 2018-2019 è pronta per essere scaricata. Ecco la miglior guida all’asta del fantacalcio 2018-2019 che è possibile trovare sul web, con formazioni, analisi tattiche,…
Torna l'asta del Fantacalcio e tornano anche Gli Autogol. Nel nuovo video del trio comico sono presenti diversi giocatori militanti in Serie A, tra i quali spicca la presenza dell'ex portiere del…
OGNI SABATO ALLE 12.00 CON MASSIMILIANO RINCIONE E LUCA BUCCERI IN DIRETTA SU FACEBOOK.COM/MEDIAGOL.
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