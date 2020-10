Sassuolo, tre big assenti tra i convocati: guai per chi li ha al fantacalcio

Il Sassuolo ha diramato la lista dei convocati.

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha deciso i calciatori convocati in vista della trasferta del “San Paolo” contro il Napoli. La squadra neroverde, attualmente al terzo posto nella classifica di Serie A a pari punti (11) proprio con i partenopei e con l’Inter, dovrà fare a meno di tre pedine fondamentali della formazione titolare. Infatti, nella lista diramata questo pomeriggio, sono assenti Francesco Caputo, Domenico Berardi e Filip Djuricic. I tre neroverdi, protagonisti fino ad ora del percorso della compagine guidata da De Zerbi, non faranno parte dei calciatori che partiranno per Napoli, mettendo anche “nei guai” chi ha deciso di puntare su di loro al Fantacalcio.

