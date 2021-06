Turchia, Gunes: “Sfida con l’Italia ci ha tolto fiducia. Vogliamo vincere”

La Turchia domani giocherà contro la Svizzera nell’ultima partita del girone A. Portogallo-Germania, Muller: “Avevamo bisogno dei tre punti. Dipende da noi” I turchi fin qui hanno deluso le aspettative, con l’Italia non sono...

I turchi fin qui hanno deluso le aspettative, con l' Italia non sono riusciti a creare gioco e successivamente hanno perso anche con il Galles . Gli appassionati si aspettavano qualcosa in più da questa squadra che può vantare tra le sue fila giocatori di spessore. Alla vigilia del match contro la Svizzera , nella giornata odierna è intervenuto in conferenza stampa il tecnico Senol Gunes .

Il commissario tecnico della Turchia sa che le speranze di qualificazione sono ridotte a un lumicino, ma vuole comunque provarci: "La partita negativa contro l'Italia ci ha fatto perdere fiducia in noi stessi. Il fatto che il nostro gioco sia stato al di sotto delle nostre aspettative ha influito negativamente sul nostro entusiasmo e coraggio. Sappiamo quanto la gente si aspetti da noi. Siamo consapevoli di averli delusi. Sulla strada per il successo, dobbiamo vedere il fallimento. Siamo in cerca di miracoli. Sarebbe un peccato per noi aver aspettato quattro anni e tornare a casa così presto dal torneo per cui abbiamo lavorato così duramente. È stato molto triste per noi aspettare quattro anni, fare grandi sforzi e poi iniziare il torneo male. Non siamo venuti qui come favoriti, siamo giudicati come le squadre favorite. Nessuna voce di mercato di nessuno dei nostri giocatori si è riflessa nel campo".