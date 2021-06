Portogallo-Germania, Muller: “Avevamo bisogno dei tre punti. Dipende da noi”

La Germania ha centrato un successo fondamentale contro il Portogallo per 4-2. VIDEO Europei 2021, l’analisi di Adani: “Olanda? Squadra credibile” Una delle partite più divertenti dell’Europeo che ha visto trionfare i tedeschi, in un...

Una delle partite più divertenti dell'Europeo che ha visto trionfare i tedeschi, in un match dalle mille occasioni che ha visto le due compagini fronteggiarsi a viso aperto. La squadra di Low gioca una partita attenta, sfrutta le disattenzioni difensive dei lusitani e trova 3 punti che valgono tantissimo al fine del passaggio del turno.

Al termine del match, il fantasista del Bayern MonacoThomas Mueller ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa sottolineando l'importanza del successo: "Avevamo disperatamente bisogno di questi 3 punti, adesso abbiamo nuovamente in mano il nostro destino. Ora però non dobbiamo perdere concentrazione, l’Ungheria è complicata da affrontare. Dobbiamo migliorare, ma abbiamo creato davvero delle ottime azioni”.