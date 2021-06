Euro 2020, Bale: “Italia squadra forte. Vincere sarebbe un sogno”

Domani alle ore 18 si affronteranno Italia e Galles allo stadio Olimpico di Roma. VIDEO Europei 2021, l’analisi di Adani: “Olanda? Squadra credibile” Una partita interessante, con l’Italia che è già qualificata alla fase successiva e...

Una partita interessante, con l'Italia che è già qualificata alla fase successiva e ha trovato due vittorie molto importanti, mentre il Galles dovrà in tutti i modi portare a casa un successo per continuare a sperare in una qualificazione alla fase successiva. Gli avversari degli azzurri annoverano tra le loro fila giocatori di spessore, come Ramsey o Bale. Proprio l'esterno del Real Madrid è intervenuto oggi in conferenza stampa per analizzare la sfida di domani.