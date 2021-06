Francia, Pogba duro: “Non dobbiamo sempre vincere 6-0. Benzema merita rispetto”

La Francia sta stentando in questo avvio di Europeo, creando qualche perplessità all’interno degli addetti ai lavori. VIDEO Europei, sarà Italia-Austria: ecco come gli austriaci hanno battuto l’Ucraina La formazione transalpina è vista...

⚽️

La Francia sta stentando in questo avvio di Europeo, creando qualche perplessità all'interno degli addetti ai lavori.

La formazione transalpina è vista da tutti come la principale candidata ad alzare il titolo, ma deve ancora trovare il giusto equilibrio. Nell'ultima giornata ha pareggiato in maniera deludente per 1-1 contro l'Ungheria, non rendendosi praticamente mai pericolosa. Sulle critiche arrivate sui francesi è voluto intervenire Paul Pogba, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a RTL.

L'ex centrocampista della Juventus ha ribadito che spesso giocare contro le squadre piccole è ancora più difficile perchè ci sono meno spazi: "Non è stata una delusione. È un pareggio, la Francia non deve battere tutte le squadre 6-0. Il calcio non va così. Le squadre piccole sono ancora più difficili da affrontare, danno tutto e bisogna segnare il più velocemente possibile per essere più sereni ed evitare di soffrire. L'Europeo e il Mondiale sono competizioni difficili per le grandi squadre, le grandi Nazionali. È così. Loro hanno approfittato dell'unica occasione, noi ne abbiamo avute diverse ma il portiere ha fatto il suo lavoro. Abbiamo colto anche un palo. Restiamo calmi, positivi, sappiamo cosa aspettarci dalle prossime partite".

Dopo essere stato reintegrato all'interno della nazionale, Karim Benzema non ha ancora trovato la via della rete, ma Pogba non ha dubbi e lo difende: "Stiamo parlando di uno dei migliori attaccanti del mondo, non ha bisogno di essere rassicurato. Segnerà e poi tutti lo esalteranno. Sa che non dubitiamo di lui, né degli altri attaccanti. Chi può dubitare di Karim Benzema? Il gol arriverà da solo. La maglia non ci pesa mai".