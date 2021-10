Videogame, la Serie C su FIFA o PES con licenza ufficiale. In corso trattative

La Serie C potrebbe tornare molto presto nei videogame calcistici grazie ai diritti ufficiali

Negli anni, i supporters dei club militanti in Serie C sono stati costretti a modificare i videogame creando da zero i propri beniamini e modificando i completini per tentare di avvicinarli a quelli ufficiali della propria squadra del cuore.

Presto, però, Palermo, Catanzaro, Avellino, Juventus Under23, Cesena e le altre società militanti in Lega Pro saranno inserite in uno dei grandi videogame targato Konami o EA Sports. E', infatti, vicino l'accordo tra la Lega Serie C e uno dei due player citati precedentemente. Non vi è ancora l'ufficialità ma è stato lo stesso vice presidente della Lega Pro, Marcel Vulpis, a parlarne: "Punto molto sul settore Esports e abbiamo trovato un partner industriale che dal 2022 farà partire un campionato. Ha fatto un investimento importante, in termini economici e di progettualità, sulla Lega Pro. Konami o EA Sports? Beh, sono due… Diciamo che è una delle due, non posso dire oltre. Quando arriveremo alla definizione di questo rapporto, sarà qualcosa, a livello di legame tra il rights holders, cioè la Lega, e il partner, il publisher, mai visto in Italia. Passiamo da zero, o quasi, a cento in un anno”.