Crotone-Spezia, Stroppa soddisfatto: “Non abbiamo fatto nulla, la classifica continua a piangere”

Il Crotone ha trovato la prima vittoria stagionale superando lo Spezia per 4-1.

Serie A, Crotone-Spezia 4-1: poker dei calabresi ai liguri e prima vittoria stagionale per Stroppa

I pitagorici hanno avuto la meglio dei liguri al termine di una partita dominata in lungo e in largo, primi tre punti del campionato e quota 5 in classifica. Il tecnico dei calabrese, Giovanni Stroppa, in conferenza stampa, ha così analizzato il successo ottenuto dai suoi.

Paolo Rossi, il ricordo di Stroppa: “Lo incrociai al Milan, la sua semplicità disarmante”

“Abbiamo fatto un’ottima prestazione, in crescendo, altre volte uscivamo con prestazioni buone ma senza nulla di concreto in mano. Finalmente portiamo a casa punti importanti contro una diretta concorrente. Il giusto premio al lavoro che la squadra fa ogni giorno, continuando a crederci. Sapevamo che il calendario poteva essere difficile, ma dobbiamo mantenere idee e freschezza mentale. Non abbiamo fatto nulla, visto che giochiamo tra tre giorni, ma continuare a lavorare così ti dà delle soddisfazioni. Purtroppo il campionato è iniziato dieci giornate fa e la classifica piange ancora, ma quello che abbiamo fatto può essere determinante così come avevo detto anche alla vigilia. Una vittoria può darci consapevolezza e ancora più forza mentale, anche se non è semplice”.