Paolo Rossi, il ricordo di Stroppa: “Lo incrociai al Milan, la sua semplicità disarmante”

La prematura scomparsa di Paolo Rossi ha lasciato una grande tristezza dentro gli appassionati di calcio e non solo.

Il centravanti azzurro, vera icona del calcio italiano, progressivamente salito alla ribalta per aver trascinato l’Italia alla sorprendente vittoria ai Mondiali di Spagna ’82 si è sempre contraddistinto fuori dal campo per il grande garbo e la straordinaria semplicità.

Tra i tantissimi messaggi di cordoglio per la precoce scomparsa si è aggiunto nelle ultime ore anche quello di Giovanni Stroppa, attuale allenatore del Crotone.

Nel corso della conferenza stampa odierna, in vista del delicatissimo match di sabato alle ore 15 che vedrà la compagine calabrese opposta allo Spezia, ha voluto regalare agli appassionati un suo personalissimo ricordo di Paolo Rossi, con il quale ha condiviso un’esperienza indelebile di qualche mese nel 1985 al Milan, quando uno Stroppa appena diciassettenne ebbe la fortuna di potersi allenare con la prima squadra rossonera ed incrociare lo sguardo di un campione già affermato come il classe 1956: “Ho avuto la fortuna di allenarmi insieme quando venne al Milan nel 1985, avevo 17 anni e mi sembrava di stare con una figurina. Era una persona straordinaria, di una semplicità disarmante nonostante si portasse dietro tutti quei trofei vinti, compreso il Mondiale in cui tutti siamo saltati in piedi per i suoi gol. Mi spiace e abbraccio la sua famiglia, se n’è andata una persona straordinaria”.