Crotone, la carica di Luis Rojas: “Una sfida essere qui, darò il massimo. Ho un obiettivo chiaro”

Luis Rojas è un nuovo giocatore Crotone.

Nato a Santiago (Cile), il classe 2020, molto tecnico, abile con la palla tra i piedi, dotato di un gran tiro è considerato tra i giovani più promettenti del panorama internazionale dopo essersi messo in evidenza nel “Sudamericano” Under 17 e nel “Mondiale” della medesima categoria. Pronto a dare il massimo per ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere di mister Giovanni Stroppa, il nuovo centrocampista rossoblu, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club calabrese.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Sono molto felice di essere qui, mi trovo molto bene con tutti i giocatori e lo staff. Mi sono sentito molto bene e accolto bene. Per me è una sfida giocare qui, è un obiettivo personale e spero di dare il meglio per il Crotone. Ho firmato per quattro anni e spero di stare a lungo. Voglio raggiungere grandi traguardi e dare allegria ai tifosi – ha spiegato il giovane centrocampista cileno -. La mia caratteristica principale è quella di fare assist e inserimenti. Voglio fare anche gol e dimostrare le mie qualità. Sono cresciuto nel Palestino, poi ho giocato nel Colo Colo e nell’Universidad de Cile. La differenza di allenamento è data dall’intensità, il cambio di ritmo si sente ma mi sto adattando bene. Sto bene e spero di entrare subito in forme. Non conoscevo Crotone ma la gente è simpatica e si sta bene“, ha concluso Luis Rojas.

