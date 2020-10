Sassuolo-Crotone, Stroppa: “Sconfitta dura da digerire, dobbiamo essere più concreti”

Terza sconfitta di fila per il Crotone che subisce una pesante sconfitta cedendo per 4-1 in casa del Sassuolo.

Serie A, Sassuolo-Crotone 4-1: Caputo e Berardi trascinano i neroverdi, terzo k.o. per i calabresi

La compagine pitagorica si è dovuta arrendere alla superiorità territoriale e qualitativa degli emiliani che hanno confezionato l’ennesima prestazione e successo della stagione. Il tecnico dei calabresi, Giovanni Stroppa, ai microfoni di Sky, ha commentato così la prestazione della sua squadra.

“È davvero un peccato commentare questa sconfitta dopo un’ottima prestazione, l’abbiamo giocata da Serie A, a differenza delle prime due partite abbiamo trovato qualche difficoltà. Il terzo e quarto gol, però, sono la fotografia di quello che non dobbiamo essere in questa categoria. Per il resto venire a giocare in casa del Sassuolo e cercare di imporsi con questa mentalità significa che abbiamo delle qualità. Allo stesso tempo siamo consapevoli che bisogna concretizzare le azioni che si creano altrimenti finisce così. Non so se è una questione di convinzione o di qualità. L’anno scorso abbiamo fatto tanti gol e anche oggi abbiamo dimostrato di poterli fare anche in Serie A. Bisogna ritrovare la giusta incisività e la serenità nel fare determinate cose. Gli errori sono arrivati a volte per imprecisione, a volte per scelte sbagliate. Giocando miglioreremo anche queste situazioni”.