Crotone, amarezza Baldini: “Figure umilianti, non voglio essere io il problema”

L'ex tecnico del Palermo, Silvio Baldini, protagonista dell'esaltante promozione in B del club rosanero un paio di stagioni fa con un'inarrestabile cavalcata tra seconda parte di regular season e dominanti playoff in Lega Pro, non ha avuto un impatto proficuo nell'avvio della sua nuova avventura professionale sulla panchina del Crotone. Da quando è subentrato a Lamberto Zauli sulla panchina dei pitagorici, il coach di Massa Carrara non è riuscito ad invertire, in termini di prestazioni e risultati, il trend negativo della formazione calabrese. Appena tre punti in quattro gare, frutto dell'unica vittoria ottenuta sul campo del Messina, a fronte di tre sconfitte maturate al cospetto di Foggia, Giugliano allo Scida e Monterosi. Proprio il flop di ieri contro la compagine laziale ha suscitato grande amarezza e delusione in casa Crotone, con Baldini particolarmente scorato in sede di conferenza stampa post match e che contempla anche l'ipotesi di rassegnare le dimissioni, nonostante l'incondizionata fiducia ed il massimo sostegno mostrati da dirigenza e proprietà nei suoi confronti.

" Quella di stasera contro il Monterosi è una partita che ti umilia e offende, ti mette nella condizione di capire che quello che stai facendo non viene recepito dalla squadra. E che sembra che invece di aiutarla la metti in difficoltà. Sono molto dispiaciuto di questo, anche perché la società si è sempre schierata dalla mia parte. I calciatori del Crotone sono bravi ragazzi, che si allenano bene durante la settimana ma poi in partita non riescono a proporre nulla di quello su cui lavoriamo, né a mostrare gli attributi che guardando queste prestazioni sembra non esistano nel nostro vocabolario. E per il rispetto che nutro nei loro confronti voglio approfondire il discorso, perché non voglio essere io il problema. E soprattutto non voglio andare incontro a figure del ca…o per rispetto nella mia professione e di tutti i tifosi del Crotone che vengono allo stadio ed hanno riposto fiducia nella mia persona e nelle mie parole. Domani valuteremo con calma con la dirigenza e la proprietà quale sarà la soluzione migliore da prendere affinché il Crotone possa affrontare nel migliore dei modi queste sei partite. Chiaro che così non si può andare avanti...”.