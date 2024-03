Crotone, Baldini: “Importante scendere in campo in undici, infortuni non contano”

Le parole di Silvio Baldini, alla vigilia della sfida tra Crotone e Giugliano, valida per la 29ª giornata del girone C di Serie C.

⚽️ 1 marzo - 12:16

Parola a SilvioBaldini. L’allenatore del Crotone - in sede di conferenza stampa - ha presentato il match tra calabresi e Giugliano, valido per la 29ª giornata del girone C di Serie C. Di seguito, le parole dell’ex Palermo:

“L’importante è scendere in campo in 11 , poi gli infortunati non contano ma contano sono quelli che sono a disposizione. Solo in questa maniera, nel nostro percorso, possiamo sperare di vincere anche arrivando decimi altrimenti se ragioniamo diversamente possiamo arrivare anche secondi ma poi usciamo al primo turno”.

