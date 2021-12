Manchester United-Burnley 3-1, immenso CR7: trionfo per Rangnick all’Old Trafford

Il Manchester United trionfa nella gara interna contro il Burnley per 3-1, anche grazie all'ennesimo gol siglato da CR7

Il Manchester United di CR7 trionfa sul Burnley e regala altri tre punti al pubblico di Old Trafford. Una grande cornice di tifosi ha accompagnato il successo dei Red Devils che - anche di fronte agli occhi di Sir Alex Ferguson - hanno vinto con il punteggio di 3-1 la gara valevole per ventesimo turno di Premier League . Un dominio tecnico e tattico marcato quello messo in campo dalla formazione allenata da Ralf Ragnick , riuscita a mettere in difficoltà la compagine ospite sotto molteplici aspetti legati al gioco e, soprattutto all'intensità, mostrata fin dai primi scorci di gara.

All'ottavo minuto è la rete di Mc Tominay a portare in vantaggio i padroni di casa, con il centrocampista scozzese al primo centro in questo campionato. Il 39 dei Red Devils è padrone in mezzo al campo, come dimostra anche il palo colpito a metà primo tempo e le molteplici occasioni da gol nate da sue iniziative personali in transizione. Al 27' arriva il raddoppio del Manchester United, grazie allo sfortunato autogol di Mee - arrivato sulla conclusione precisa tentata da Sancho - , che sembra mettere in discesa partita e risultato per i diavoli rossi. Questi ultimi arriveranno pure sul 3-0, con il tap-in vincente di CR7 che si insacca alle spalle di Hennessey. Sul finire della prima frazione, è però l'ex Tottenham Lennon a riaprire i giochi, con il gol che gela momentaneamente la squadra di Ragnick.