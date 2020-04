Juventus, Cassano snobba Cristiano: “Altro che CR7, il vero Ronaldo è il Fenomeno”

Antonio Cassano “snobba” CR7.

Con l’Italia ferma a causa dell’emergenza Coronavirus, tantissimi atleti e calciatori hanno iniziato ad intrattenere i propri tifosi con numerose diretta sui social network, durante le quali hanno ospitato amici e compagni di squadra per porre le domande più svariate o per chiedere un parere sui giocatori del passato o ancora in attività.

Durante una diretta Instagram sul profilo di Christian Vieri, l’ex attaccante di Roma e Inter, Antonio Cassano, ha ricordato la grandezza di Ronaldo il Fenomeno, uno dei centravanti più forti della storia del calcio moderno fermato soltanto da due terribili infortuni al ginocchio che gli hanno impedito di trovare la continuità necessaria. Queste le parole dell’ex stella del Bari: “Giocatore stratosferico, Ronaldo quello vero è uno solo: era una roba fuori dal mondo, mi ricordo che si allenava quando voleva. Adesso si usa spesso la parola ‘fenomeno‘: lui era una roba imbarazzante per quanto era forte ragazzi, calciava dal limite di piatto con semplicità, di destro o di sinistro. Grande qualità, è il centravanti più grande della storia. Ha fatto più di 600 gol rompendosi le ginocchia: due Mondiali, due Palloni d’Oro, immagina che roba poteva essere con delle ginocchia a posto“.

Cassano ha dunque in qualche modo “snobbato” Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juventus, che spesso durante la sua carriera è stato tirato in ballo quando si trattava di decidere chi fosse il “vero” Ronaldo. Una questione che, come nel caso del duello tra CR7 e Lionel Messi, probabilmente non troverà mai una risposta univoca e oggettiva.

