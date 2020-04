Rosell sicuro: “Messi il migliore giocatore al mondo, ma relazione con il Barça bilaterale. Arresto Ronaldinho? Ho la mia idea”

“Messi è il miglior giocatore nella storia del calcio, in ogni stagione. Anche se per me, e non sono obiettivo, Ronaldinho è stato altrettanto bravo o migliore di Messi per un paio di stagioni”.

Non ha dubbi l’ex presidente del Barcellona Sandro Rossell, espressosi sul presente e il futuro del club, durante un’intervista concessa ai microfoni del “Mondo Deportivo”. Il dirigente spagnolo, alla guida dei blaugrana dal 2010 al 2014, si è inoltre sbilanciato sulla spinosa questione relativa al possibile addio di Lionel Messi e sul recente arresto dell’ex Barcellona Ronaldinho – trovato in possesso di documenti falsi in Paraguay.

“Arresto Ronaldinho? Non ho dubbi sul fatto che ancora non sa perché è rinchiuso. Qualcuno lo ha tradito e non gli ha spiegato la verità. Leo contribuisce molto al Barça e ha fatto nella storia del club. Ma anche il Barça dà molto a Messi, è una relazione bilaterale. Non perdiamo prospettiva, Messi passerà lasciando un ricordo indelebile, ma il Barça continuerà”.