Juventus, Beckham non ha dubbi: “Messi è unico, CR7 non è al suo livello”

David Beckham non ha dubbi.

L’ultimo decennio del calcio moderno è stato dominato da due calciatori che grazie al loro talento sconfinato hanno vinto tutti i trofei possibili a livello personale, monopolizzando e di fatto annullando la lotta per il premio più ambito di ogni giocatore professionista, ossia la conquista del Pallone d’Oro. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono senza alcun dubbio i due giocatori più forti attualmente in attività, e hanno scritto pagine indelebili della storia del calcio rientrando già di diritto nella lista dei calciatori più forti di sempre.

France Football, la Top 20 dei calciatori più pagati al mondo: CR7, Messi ed un big dell’Inter sul podio. Il taglio degli stipendi di Juventus e Barcellona…

Negli ultimi anni ogni appassionato di calcio si è almeno una volta posto una domanda a cui è oggettivamente impossibile trovare una risposta, e che necessariamente è condizionata dal gusto personale: chi il migliore tra Messi e CR7? Tutti gli opinionisti, calciatori in attività ed ex stelle del calcio hanno risposto a tale quesito, esprimendo ogni volta la propria preferenza basata principalmente sul loro modo di intendere e vivere questo sport. Interrogato sulla questione, anche David Beckham, durante un’intervista al quotidiano argentino Télam, ha espresso la sua preferenza: “Messi è unico come giocatore, non ce n’è un altro come lui. Cristiano Ronaldo non arriva al suo livello, ma entrambi sono in cima a tutti gli altri” – ha detto l’ex stella del Real Madrid.