Venezia-Cosenza, Caserta: “Gara difficile, loro bravi nelle ripartenze. Mercato…”

"Il Venezia è un avversario partito per fare un campionato diverso dal nostro, basti guardare l’organico. Ma non dobbiamo pensare al Venezia, tutte le partite sono difficili, come è stato anche l’Ascoli e tutte le altre. Non ci interessa il campionato delle altre, ci deve interessare il nostro. Ben consci delle difficoltà. Non è una prova del nove ma una gara difficile e i ragazzi in settimana hanno lavorato senza pensare alla vittoria. Dovremo giocare come facciamo in casa. Loro hanno degli ottimi giocatori, bravi nelle ripartenze, lo abbiamo visto anche contro il Como: da un fallo laterale per il Como sono ripartiti. Dobbiamo essere bravi a non concedere queste situazioni, sapendo che avremo di fronte una squadra di categoria. Noi puntiamo alla nostra partita, senza pensare alla gara con l’Ascoli. Non dobbiamo abbassare la tensione, non abbiamo fatto niente, l’atteggiamento deve essere sempre propositivo”