Atalanta U23, Cortinovis verso la permanenza: l’ex Cosenza giocherà in Serie C

L'Atalanta U23 potrebbe confermare il trequartista Alessandro Cortinovis, ex Cosenza e Reggina tra le altre. Dopo le esperienza in B ripartirà dalla Lega Pro

L'eclettico centrocampista, ex tra le altre della Reggina, club escluso dalla Serie B 2023-2024 dopo le bocciature del Collegio di Garanzia del Coni prima e del Tar lo scorso 4 agosto, vorrebbe riscattare una stagione al di sotto delle aspettative e sarebbe un rinforzo di una notevole importanza per la mediana di Modesto in Serie C. Seguiranno aggiornamenti.