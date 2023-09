Cosenza, verso il Palermo: rifinitura e partenza per la Sicilia. Le ultime

Ultima seduta di allenamento per il Cosenza che oggi pomeriggio sosterranno la rifinitura in vista della gara contro il Palermo, in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera", valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B. Nella giornata di ieri, dopo una fase di attivazione tecnica svolta al Sanvitino Delmorgine, il gruppo si è trasferito sul prato del San Vito Gigi Marulla e ha effettuato esercitazioni di costruzione, manovra e palle inattive. Lavoro differenziato per Pietro Martino.