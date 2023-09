Il Palermo a caccia del poker nel match in programma venerdì sera contro il Cosenza. Alle ore 20:30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo le tre vittorie di fila conquistate sul campo della Reggiana, in casa contro la Feralpisalò e al "Del Duca" lo scorso weekend ai danni dell'Ascoli. Dieci, dunque, i punti incassati fin qui dalla squadra di Eugenio Corini con sette reti all'attivo e appena un gol subito.