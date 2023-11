Cosenza, Canotto: “Serie B imprevedibile, puntiamo a bel gioco e salvezza. Tutino…”

Diciannove punti in classifica ed un buon avvio di stagione per il Cosenza guidato da Fabio Caserta. Zona playoff ed alcune vittorie di assoluto prestigio per Tutino e compagni, capaci di espugnare due stadi storici e prestigiosi, Marassi ed il Barbera, conquistando l'intera posta in palio in trasferta contro Sampdoria e Palermo. Ancora dolorosamente vivo nella mente dei tifosi rosanero il ricordo della prodezza balistica di Luigi Canotto sul manto erboso dell'impianto di viale del Fante, straordinario destro a giro dai venti metri all'incrocio dei pali allo scadere, traiettoria imparabile per Pigliacelli che ha sancito il successo dei calabresi. Proprio l'ex Reggina, a pochi giorni del derby al Ceravolo contro il Catanzaro di Vivarini, ha concesso un'interessante intervista ai microfoni di TMW.

"Abbiamo iniziato al meglio il campionato, ma sappiamo perfettamente quanto sia difficile e imprevedibile la B. Pensiamo anzitutto alla salvezza, vogliamo garantirci la permanenza in categoria senza soffrire e giocando un bel calcio. Allo stesso tempo dico con sincerità che vorremmo conquistare qualcosa in più. Ora arriva il derby e ci teniamo a dare una grande soddisfazione alla nostra tifoseria. La piazza ci tiene tantissimo, lo sappiamo e lo percepiamo. Già da oggi i tifosi ci fermano per strada e ci invitano a dare tutto. Andremo a Catanzaro per fare la nostra partita, come accaduto su tutti i campi. Speriamo possa arrivare un risultato importante. Ci sono rimasto un po’ male. Nei primi mesi sognavamo la promozione diretta, poi sono successe cose particolari delle quali non vorrei parlare. Dispiace per la gente, per i tifosi, per chi ci tiene tantissimo e ama la maglia amaranto. Ma sono sicuro che una piazza del genere tornerà dove deve stare: ovviamente in serie A. Tutino? Il mister lo ha schierato in tanti ruoli, anche a causa delle assenze di molti attaccanti. Ha giocato delle ottime gare ,si è messo sempre a disposizione. Avere un tandem Tutino-Forte dà ampie garanzie in questa categoria, alle loro spalle stanno crescendo giovani di livello e questo testimonia il lavoro di spessore della dirigenza e dello staff tecnico. Siamo consapevoli che Gennaro ci potrà dare una grande mano".