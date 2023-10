Palermo, Gds: “Al Barbera non si detta più legge. Ko con Cosenza, poi 3 successi…”

Un filo conduttore preoccupante quello che lega i due match interni consecutivi giocati al Barbera dal Palermo contro Spezia e Lecco. Tilt e amnesie difensive, scarso equilibrio collettivo tra i reparti, difficoltà nell'imbastire e concretizzare la manovra offensiva. Un punto riacciuffato in extremis contro la compagine ligure, un ko cocente al cospetto della matricola lombarda, fanalino di coda del torneo cadetto. Dei venti punti totalizzati fin qui in campionato, soltanto sette sono stati conquistati dai rosanero tra le mura amiche. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma su questo aspetto, per certi versi paradossale, che rappresenta un punto di criticità significativo in questa prima parte di stagione della formazione di Corini. Il Barbera non appare più, risultati alla mano, quel fortino inespugnabile come da storia e tradizione del club di viale del Fante. Dopo lo scivolone intern0 contro il Lecco sono arrivati i primi e sonori fischi da parte del pubblico rosanero. Legittima manifestazione di delusione dissenso per un bilancio interno estremamente negativo, nonostante la risposta convincente dei tifosi in termini di affluenza e sostegno alla squadra, sulla scia dell'operato e delle ambizioni palesate dalla proprietà. Tifosi che hanno supportato incondizionatamente Brunori e compagni, sia in casa sia in trasferta, confermandosi strepitoso valore aggiunto. In occasione del primo ko interno subito dal Cosenza, i rosanero reagirono inanellando tre successi di fila. Ora la trasferta delicata di Marassi contro la Sampdoria di Pirlo, poi si tornerà al Barbera, prima per sfidare il Brescia, quindi per affrontare il Cittadella. Due squadre partite bene ma che stanno accusando un'evidente flessione, appuntamenti da non fallire per cambiare marcia in casa e ritrovare sorrisi e vittorie davanti al proprio pubblico. C'è da aggiornare un bilancio numerico estremamente magro al Barbera in questo primo lasso di8 stagione: appena sette punti in cinque match interni giocati, mai così male nel ventunesimo secolo.