Serie A, Zeman sbotta: “Il calcio senza tifosi non ha senso, cinque sostituzioni falserebbero il campionato”

Zdenek Zeman in disaccordo con la nuova regola delle cinque sostituzioni.

Da qualche giorno l’Ifab ha confermato alla FIFA di accettare di buon grado la modifica relativa ai cambi nel corso di una partita che, in un momento così delicato, aumenterebbe di due unità nonostante si effettueranno in tre slot. Sulla questione si è espresso il tecnico boemo che nel giorno del suo compleanno, intervenuto a “Un Giorno da pecora”, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“È un’altra di quelle cose che rende il campionato irregolare. Se si giocano 20 partite con tre cambi, non si possono cambiare le regole. Devono essere uguali per tutta la stagione. Il cambio di regola favorirebbe le rose con più giocatori a disposizione. La Juve? Ci sono tante squadre che hanno una panchina lunghissima e che mandano in tribuna fior di giocatori. La ripartenza la vedo male, trentamila morti non sono pochi. Il calcio vuole ripartire perché mancano i soldi ma io penso che la salute sia più importante. Mentre le scuole sono chiuse e i bambini non sputano, i giocatori sputano tutti ed è una cosa pericolosa. Poi per me il calcio è sempre uno spettacolo per la gente: senza, non ha senso. Il calcio mi manca e se ripartono le partite le guardo, ma mi auguro per loro che non accada”.

