Le Iene Show, Balotelli-Chiellini alla resa dei conti: il tackle di Giorgio e l’affondo di Super Mario, il confronto su Italia 1…

Mario Balotelli perdona Giorgio Chiellini.

Nei giorni scorsi era scoppiata la polemica a causa di alcune aspre considerazioni del difensore della Juventus che, all’interno della sua autobiografia, aveva puntato il dito contro l’attuale attaccante del Brescia. Il difensore bianconero e della Nazionale italiana ha definito Balotelli “una persona negativa, senza rispetto per il gruppo, roba da prenderlo a schiaffi”, da lì è chiaramente arrivata la risposta a tono del centravanti nato a Palermo che ha detto la sua attraverso i propri profili social: “Io almeno ho la sincerità e il coraggio di dire le cose in faccia. Tu dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo, comportandoti da vero uomo, ma non l’hai fatto. Chissà cosa dirai un giorno dei compagni di oggi, strano capitano. Se questo vuol dire essere un campione, allora preferisco non esserlo. E alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto”.

L’alterco ha suscitato un vespaio sul piano mediatico sollecitandol’intervento anche da parte della redazione de ‘Le Iene’ che ha deciso di far incontrare virtualmente i due contendenti per mettere in atto un incontro chiarificatore Questa sera, infatti, nella puntata inedita del celebre talk show giornalistico di Italia 1 andrà in onda il servizio relativo proprio alla querelle tra Chiellini e Balotelli . Di seguito un piccolo stralcio del confronto tra i due.

Balotelli: Va bene dai, non è una cosa grave quella. Io ho risposto soprattutto perché, ti dico la verità, da Giorgio non me l’aspettavo, nel senso che, non sono una persona negativa, sono uno che scherza sempre, ti ho risposto perché ti voglio bene, perché se non me ne fregasse niente non avrei mai risposto.

Chiellini: Si migliora tutti con gli anni, vedi? Sono passati tanti anni, siamo pronti a scrivere un’altra pagina del prossimo libro.

Balotelli: Ma questo libro, non potevi pubblicarlo tra cinque anni?

Chiellini: Ma sono troppo vecchio Mario, io smetto tra poco! Poi non mi legge più nessuno, è quello il problema! Il prossimo libro lo potrai raccontare tu!

Balotelli: No, sarebbe troppo lungo un mio libro!

Balotelli: Libro in regalo? Sì, ma strappa le pagine dove parla di me!

Chiellini: Promesso! (Chiellini scrive una dedica a Balotelli sul suo libro, ndr.) “A Mario, sbagliando ho imparato tanto e continuo a farlo giorno dopo giorno. Ti auguro il meglio, e spero di vederti presto in campo!”