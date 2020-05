Tardelli contro Chiellini: “Da capitani come Zoff e Scirea ho imparato rispetto”

Marco Tardelli interviene sulla querelle tra Chiellini, Balotelli e Felipe Melo.

Non si spengono i riflettori sulla vicenda legata alle dichiarazioni rilasciate dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini. Il difensore, durante un’intervista concessa ai microfoni de “La Repubblica”, si è espresso senza peli sulla lingua su alcuni dei suoi ex compagni in azzurro e in bianconero: soffermandosi in particolare su Felipe Melo e Mario Balotelli, etichettati dallo stesso Chiellini come “mele marce“. Parole dure quelle del capitano dell’Italia, commentate dall’ex centrocampista Marco Tardelli attraverso un messaggio pubblicato tramite il suo profilo Twitter.

“Sono veramente dispiaciuto dalle dichiarazioni di Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale, della Juventus e uomo di spicco nel direttivo AIC. Parole dure nei confronti di compagni – colleghi che dovrebbero considerarlo un punto di riferimento. L’odio dichiarato verso un altro club crea odio. Da capitani come Zoff e Scirea ho imparato il rispetto per l’avversario anche nella lotta più dura”.