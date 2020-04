Juventus, Sarri: “Ok al calcio in estate. Tutto su Napoli e Chelsea. I Gobbi, l’odio e gli insulti a mia madre…”

Maurizio Sarri si racconta.

L’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 in Europa ha bloccato, fino a data da destinarsi, le attività sportive. L’auspicio degli esponenti del mondo del calcio è quello di tornare presto sul terreno di gioco e, intanto, si pensa già a sogni e progetti per il futuro. Il tecnico della Juventus, dopo quaranta giorni di silenzio, si è raccontato, tra passato, presente e futuro, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del canale Youtube ufficiale del club in compagnia dello scrittore Sandro Veronesi. Tanti i temi trattati dal tecnico bianconero: dalla passione inarrestabile per il calcio, che lo ha condotto a vivere numerose esperienze, in Italia e all’estero, alla dolorosa situazione che il Paese sta vivendo e che sta avendo importanti ripercussioni sullo sport.

Sfoglia le schede per leggere tutte le dichiarazioni rilasciate da Maurizio Sarri.